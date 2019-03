Raalte zet alles-op-alles met opgraving vliegtuigwrak

In de nacht van 12 op 13 juni 1943 crashte een Britse bommenwerper, type Lancaster ED 584, na een missie in Duitsland. Al jaren proberen nabestaanden het toestel boven de grond te krijgen. De kans is relatief groot aangezien er waarschijnlijk nog stoffelijke overschotten van twee van de in totaal zeven bemanningsleden in het wrak aanwezig zijn. De kans is verder toegenomen nu de gemeente Raalte heeft laten weten alles te doen wat ze kunnen om opgraving te realiseren.

Crashsite

,,We onderschrijven het belang van een eventuele berging”, laat de gemeente weten. ,,In samenwerking met lokaal betrokkenen en het ministerie van Defensie is informatie verzameld over de crashsite en de mogelijke aanwezigheid van stoffelijke resten. Begin 2019 is deze informatie verstuurd naar het ministerie van Binnenlandse Zaken met als doel dat de locatie opgenomen wordt in het Werkprogramma Kansrijke Bergingen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken besluit uiteindelijk of de locatie opgenomen wordt in het Werkprogramma. Binnen het Werkprogramma is ruimte voor maximaal vijftig bergingen. Mocht de crashsite in Mariënheem worden opgenomen, dan zal het college medewerking verlenen en besluiten tot berging.”