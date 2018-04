Raalte zoekt ideeën voor gezonder leven

Triathlon Luttenberg geselecteerd als kwa­li­fi­ca­tie­wed­strijd

15 april De Nijboer Triathlon Luttenberg is gekozen tot kwalificatiewedstrijd voor de kwart afstand voor het EK standaard, later dit jaar in Tartu (Estland). Deelnemers die zich willen kwalificeren, kunnen hiervoor de wedstrijd op zondag 3 juni in Luttenberg gebruiken.