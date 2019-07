Raaltenaar Hans Groen (56) voltooit op tropische dinsdag een volledige triatlon

Gisteren om half zeven begon de amateur-duursporter in zwembad De Tijenraan aan het eerste onderdeel: 3800 meter zwemmen, ofwel 152 baantjes trekken. Bij het tweede onderdeel, 180 kilometer fietsen, reed Groen de eerste drie rondes van 45 kilometer samen met Jos Hogeman, een 63-jarige kameraad uit Heino. De laatste ronde was hij op zichzelf aangewezen.

Rond zeven uur 's avonds begon Groen aan de afsluitende marathon (42,195 kilometer). Hierbij had hij de eerste 16 kilometer gezelschap van zijn Raalter vriend Willem Verdaasdonk. De resterende ruim 26 kilometer legde hij vervolgens in zijn uppie af. Rond 00.30 uur werd de Raaltenaar bij zijn woning - de finish - met een spandoek verwelkomd door zijn vrouw en dochters.

In 2017 verscheen een verhaal over Hans Groen in de Stentor omdat hij zijn honderdste marathon, die van Rotterdam, in struisvogelpak ging lopen. Inmiddels staat de marathonteller op 119. In het dagelijks leven is hij werkzaam als muziekleraar, componist en dirigent,