Raaltenaar Rick Groen debuteert stralend als racecoureur in zonneauto: ‘Volgend jaar naar het WK, ik kan niet wachten’

Hij tikte op een gegeven moment in een bocht van het circuit de 110 kilometer aan. Raaltenaar Rick Groen (21) maakte afgelopen weekeinde een fraai debuut in de 24-uursrace European Solar Challenge (ESC), het officieuze EK voor zonneauto's. De vierdejaars student elektrotechniek zit in een nieuw universiteitsteam van Solar Team Twente. Rick gaat volgend jaar naar het WK in Australië.

Rick zit sinds een maand in het raceteam van Universiteit Twente en debuteerde in het Belgische Zolder op het EK als autoracer. ,,Dat was echt kicken. We hadden vier coureurs en wisselden elkaar af. Ik heb zes uur geracet. Ook ’s nachts. Dat was helemaal mooi. Zag je al die zonneauto's over het circuit flitsen. Machtig mooi gezicht.’’

Veel problemen tijdens race

Ricks team - rijdend in de raceauto RED E - werd op het EK vierde in het overallklassement (combinatie van 24-uursrace en behendigheidsproef). ,,Het was pittig. We hadden veel problemen: een motorwissel, meerdere bandenwissels... We hadden een hogere klassering verwacht. Maar door al die problemen vielen we helaas buiten het podium’’

De jonge Raaltenaar voelt zich bij Solar Team Twente als een kind in een snoepwinkel. Hij kan zich uitleven als knutselaar én coureur. ,,Dat racen geeft echt een enorme boost. Je moet niet als een gek gaan rijden. Het is wel een elektrische auto, hè. Je mag niet met een lege accu komen te staan. Die moet je op tijd laden. De max is ongeveer 100 kilometer per uur. Ik ging één keer een stukje verder: 110, in een bocht. Was wel even lekker.’’

Nieuwe auto bouwen

En dat knutselen? Rick: ,,Ons team gaat een nieuwe auto bouwen voor volgend jaar. Dan is het WK in Australië. Ik ben als elektrotechnicus nauw betrokken bij het maken van die auto. Die wordt de opvolger van de RED E, waarin we nu nog rijden. En van de RED Shift, onze andere auto. Ik ga zeker naar het WK als technicus. Maar ik hoop dat ik in Australië ook mag racen. Want dat is me geweldig bevallen.’’

Volledig scherm De twee zonneauto's van Solar Team Twente razen voort over het Belgische EK-circuit. © Andreas Kajim

Je zou zeggen dat ze bij Solar Team Twente niet meer om de coureur Rick Groen heen kunnen. Hij vestigde in zijn eerste race immers meteen maar even een nieuw teamrecord. Rick: ,,Dat klopt. Ik reed onze snelste ronde ooit in een wedstrijd: 3 minuten en 6 seconden, over ruim 4 kilometer. Niet gek voor een debutant. Ik moet afwachten. Volgend jaar wordt beslist welke coureurs op het WK mogen rijden.’’

RED-auto’s halen podium in 24-uursrace De auto’s van Solar Team Twente werden weliswaar vierde in het gecombineerde eindklassement, maar haalden wél het podium in de 24-uursrace. De RED E, met onder anderen Rick Groen achter het stuur, werd derde na een indrukwekkende inhaalrace. De RED Shift werd tweede. De eindzege in het officieuze EK ging naar het Belgische Agoria Solar Team.