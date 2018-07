Raaltenaar Stephan Rientjes is Sallandse Boer 2018

School De Rietkraag Raalte vergroot met biblio­theek leesple­zier

20 juli Als kinderen plezier krijgen in lezen, gaan ze meer lezen. En dat is weer goed voor bijvoorbeeld hun woordenschat. Vandaar dat de rooms-katholieke basisschool De Rietkraag in Raalte zo verguld is met Bibliotheek op school. Bibliotheek Salland zorgt ervoor dat in een school een collectie boeken is. De instelling helpt ook bij het gebruik ervan.