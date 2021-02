Raalter 4VWO-klas verzint in opdracht van ROVA oplossing voor afvalberg in gezin

Gemeente­raad Olst-Wij­he vergadert voor het eerst online: ‘Dit is een uitzonde­ring, we willen elkaar zien’

15 februari Via Zoom of Teams een belangrijk besluit nemen? In Olst-Wijhe doen ze dat niet. De gemeenteraad komt sinds het begin van de coronacrisis gewoon bij elkaar, maar in aangepaste vorm. Vanavond komt daar verandering in als de raad voor het eerst via een online vergadering een aantal besluiten neemt. ,,We maken er geen gewoonte van, maar nu komt het toevallig zo uit’’, zegt burgemeester Ton Strien.