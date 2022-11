Raalter amateurhistoricus prikt mythe rond Boetelerveld door: ‘Maar ik wil niemand beschuldigen’

Een notabele uit de ontginningswereld, die meerdere petten op had, is verantwoordelijk voor de mythe. Hoogeland ontvouwt zijn conclusies in zijn boek Door mensen gemaakt - Geschiedenis van het Boetelerveld en Heeterveld. Dat is zaterdag gepresenteerd in een volle Raalter Plaskerk. ,,Ik wil met mijn boek niemand beschadigen of beschuldigen’’, zegt Hoogeland. ,,Ik wilde alleen de waarheid vinden.’’