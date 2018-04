Raalter Beerenburg keert terug in de schappen

,,Uiteraard zijn we blij dat we dit nieuws naar buiten kunnen brengen'', melden de erfgenamen, Hans en Richard Woolderink. ,,Het wachten was op het bericht van drankenhandel De Monnik of die genegen was Woolderinks Beerenburg op te nemen in het assortiment. We hebben een goed voorstel op tafel kunnen leggen. Daaronder de exclusieve vertegenwoordiging voor geheel Nederland. De Monnik heeft die rechten ook al voor Jacoba Kruidenbitter.''