Raalter buurt beleeft angstige momenten bij hevige nachtelijke brand in schuurtjes

Met video Giganti­sche ‘wall of fame’ naast Adelaars­horst onthuld: ‘256 vierkante meter emotie’

Het stadionplein bij De Adelaarshorst in Deventer heeft een enorme oppepper gekregen met de onthulling van de Wall of Fame. Maar liefst 45 clubiconen van voetbalclub Go Ahead Eagles sieren het voorheen saaie en volgens sommigen lelijke kantoorgebouw Larenstein naast het stadion. De fotogalerij is vanavond vlak voor de start van de competitiewedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Feyenoord onthuld.

11 mei