Raalter buurt komt in actie omdat boa’s waarschuwen: ‘Er is toegezegd geen parkeerboetes uit te schrijven’

Niet alleen in De Gaarden, maar in veel meer Raalter straten werden foutparkeerders vorige week gewaarschuwd door boa’s. Bij de volgende overtreding, zouden ze op de bon geslingerd worden. Eén boete werd er al uitgeschreven, in de straat bij Marian Wijnbergen. ,,We hebben geprobeerd deze te laten seponeren door het hoofd van de boa’s, maar hij zegt dat dat niet kan. Als de boete binnenkomt, zullen we in beroep gaan. Ik hoop dat justitie dan over haar hart strijkt.’’