Raalter carillon laat ook in nieuwe jaar van zich horen

Raad mag alternatie­ven aandragen voor hangplek Lemeler­veld­se jeugd

4 december Als de Dalfser politiek zelf alternatieve plekken voorstelt wil Jan Uitslag daar naar kijken, anders gaat de wethouder door met de plannen voor een jeugdontmoetingsplek (jop) op het Lemelerveldse sportpark Heidepark. Daar twijfelen de meeste fracties nu nog over, bleek maandagavond in de raadscommissie. Zowel scoutinggroep De Verbinding als de voetbalvereniging maken bezwaar tegen de komst van de jop en vrezen dat deze hangplek voor jongeren overlast oplevert. Beide verenigingen schreven een brief aan de raadsleden, waarin ze pleiten voor een andere plek, buiten het sportpark.