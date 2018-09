Raalter CDA pleit voor hulp aan sportclubs bij aanvragen subsidie

Ontruiming ‘wiettunnel’ Raalte is gevaarlij­ke operatie

6:30 Een kijkje nemen in de ondergrondse wietplantage doet hij absoluut niet. Jan Stappenbelt is zijn leven lief. ,,De situatie is nog steeds levensgevaarlijk”, laat de eigenaar van het boven de plantage gelegen bedrijfspand in Raalte weten. ,,De boel is flink verzakt.”