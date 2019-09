Raalter HOFtheater kan er weer tegenaan

Gemist? Recherche zat fout in Deventer moordzaak, snelweg­fiet­ser, RIP Ricksen

22 september Advocaat-generaal Diederik Aben van de Hoge Raad kraakt na twintig jaar het rechercheonderzoek in de Deventer moordzaak. Verder is Zwarte Piet niet welkom tijdens de nationale intocht van Sinterklaas in Apeldoorn en overleed oud-profvoetballer Fernando Ricksen, tot verdriet (maar ook opluchting) van zijn Zwolse biograaf Vincent de Vries.