Raalter jeugd baalt van afgezette hangplek

VideoJongeren in Raalte kunnen sinds tweeënhalve week niet meer chillen en schuilen op hun favoriete hangplek: de jongerenontmoetingsplek (JOP) in het park Drostenkamp. Door een brand op maandagavond 7 oktober liep de JOP forse schade op. De gemeente Raalte heeft het uit hout en staal bestaande gebouwtje daarna afgezet met hoge hekwerken.

,,Via de achterkant en ook door een hek op te tillen kun je er nog wel in, maar dat doen we niet. Als de politie ons betrapt, hebben we een probleem”, zegt een 16-jarige leerling van het Carmel College Salland donderdagmiddag. Net als zijn 18-jarige kameraad, een oud-leerling van het Carmel, wil hij anoniem blijven. ,,De politie kent onze namen en we willen geen gedoe.”

Prullenbak

De jongste van het op een bankje bij de JOP zittende tweetal zegt dat hij de brand op 7 oktober heeft zien woeden. ,,Ik kwam hier die avond aanfietsen en zag een oranje gloed. Daarna zag ik dat de JOP flink brandde. De brand is ontstaan in de prullenbak en daarna is een deel van de zijwand in brand gevlogen.” Als er sprake is geweest van opzet (,,er kan ook een smeulende peuk zijn ingegooid”) moet de dader niet bij de hangjongeren worden gezocht, stellen de twee. ,,We gaan onze eigen glazen toch niet ingooien?”

Ambulant jongerenwerker Bruno Tavares is kind aan huis bij deze JOP die op een steenworp van het Carmel College Salland ligt. ,,Bij een groot deel van de jongeren merk ik dat ze er heel erg van balen. Zij vragen zich ook af wie dit gedaan zou kunnen hebben. Ik durf daar geen uitspraken over te doen.” Tavares komt normaal gesproken een keer of drie in de week bij deze hangplek om gesprekken met de jongeren aan te knopen. De twee anonieme jongeren zeggen Alvares goed te kennen. ,,Hij stelt nog meer vragen dan jij.”

Uit de wind

De twee hopen dat de JOP zo snel mogelijk weer opengaat. ,,Het is de perfecte plek om rustig te zitten, te chillen en muziek te luisteren. Als het regent kun je hier droog zitten”, zegt de 18-jarige Raaltenaar. ,,En je zit mooi uit de wind”, vult zijn jongere kameraad aan.

De gemeente zegt in een reactie zo snel mogelijk met de herstelwerkzaamheden te willen beginnen. Volgens een gemeentewoordvoerder heeft de politie geen onderzoek ingesteld naar de brand, omdat er geen aanwijzingen voor opzet zijn aangetroffen.