Raalter rocker Hendrik Jan Bökkers gaat uit zijn plaat in Beste Zangers: ‘Limburg is ook buitenland’

Het was niet op Ibiza, maar in Limburg, maar dat mocht de pret voor hem zeker niet drukken. Raaltenaar Hendrik Jan Bökkers neemt deel aan het populaire tv-programma Beste Zangers , waarvan het nieuwe seizoen begint op 2 september. De zanger van de Sallandse rockformatie Bökkers heeft gezelschap van Roel van Velzen, Karsu, Joe Buck, Belle Perez, Anneke van Giersbergen en Alides Hidding.

Wow, Beste Zangers! Hoe kwamen ze bij jou terecht?

,,Ik wist het al een tijdje, maar ben er natuurlijk heel erg blij mee, het is heel erg leuk dat ik er aan mee mocht doen. Mijn management kreeg een tijdje geleden al de vraag. Ik weet de beweegredenen niet, maar wel dat ze op zoek waren naar een leuk gemêleerd gezelschap en niet zeven mannelijke veertigers die al ruimschoots hun sporen hebben verdiend. Het is echt een heel tof gezelschap dit seizoen.”

Wanneer begonnen de opnames?

,,Door het coronavirus schoven de opnames steeds op, maar we zijn in april vanwege alle perikelen zijn we naar Zuid-Limburg gegaan in plaats van het zonnige Ibiza, iets wat ik prima vond, want ik heb een hekel aan reizen, haha. In Limburg zit je immers ook in een soort buitenland, als je middenin de heuvels zit. Het gaat er vooral om dat je bij elkaar bent.”

Zie jij het programma als een mooie kans?

,,Mijn deelname kwam op een goed moment: we waren het gestopt met de oude bezetting van Bökkers en ik was mij net aan het beraden om een nieuwe band te formeren. Ik weet dat mensen het programma zien om meer bekendheid te krijgen, maar dat was voor mij niet een doel an sich. Voor mij is optreden het mooiste wat er is en dat kon door corona al een hele tijd niet. De kans dat iemand je boekt als je bekender bent onder een groot publiek is natuurlijk wel groter geworden. Dat zou ook meer optredens kunnen betekenen en dat lijkt mij hartstikke tof. Voor mensen die mij en mijn muziek niet kennen is het ook een mooie manier om kennis te maken.”

Volledig scherm De nieuwe groep zangers die meedoet aan Beste Zangers. © AVROTROS

Hoe was het om zo samen op te treden?

,,Het is een cliché van de bovenste plank, maar als je periode bij elkaar op de lip zit, krijg je een band met elkaar. Het is heel erg ‘echt’ wat er gebeurt daar, ik heb ontzettend leuke mensen ontmoet. Ik zou zó weer een of zelfs meer weken met ze weg gaan, het was hartstikke gezellig. Ik werd echt uit mijn comfortzone getrokken omdat je liedjes van elkaar zingt of van artiesten die belangrijk voor de andere zanger zijn. Ik zong nu dus in een ander jasje. Ik heb de meest toffe bewerkingen van liedjes voorbij horen komen. Ik mag alleen helaas niets over de inhoud zeggen.”

Teer je nu ook nog op het succes van jouw gastoptreden met Bo Duyn op het Songfestival?

,,We hebben het liedje Ik zie een ster gespeeld. Het was heel bijzonder om te mogen doen; het publiek vond het tof en wij vonden het heel gaaf om met de dochter van Willem Duyn op te treden, ze heeft een dijk van een stem. We hebben hele goede reacties gehad op het nummer, en Bo is bij veel radiostations geweest vanwege het mooie verhaal dat erachter zit. Als we straks weer op kunnen treden is de kans groot dat Ik zie een ster in onze speellijst belandt.”