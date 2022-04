Raalter Voedselbank plukt straks gratis vruchten van adellijke moestuin: ‘Waarom niet méér groente, voor een goed doel?’

Regout maakt een weids gebaar. ,,Dit is dus de moestuin.’’ Dat weidse gebaar is terecht, want de tuin achter het statige landhuis heeft de grootte van een half voetbalveld. Ergens in de verte, links in de hoek, is Chris van Egmond zichtbaar. De ‘tuinbaas’ van landgoed ’t Rozendael zwaait en komt soepeltjes omhoog uit zijn gehurkte positie. ,,Het eerste witte goud is geoogst!’’, roept hij bijna verrukt.