Raalter voetpad draagt nu (informeel) Sterre’s naam

Langs het huis van de familie Freriksen, aan de Spinde in Raalte, loopt een naamloos voetpad waar Sterre duizenden speelstappen zette. Vanaf vandaag heet dit pad informeel ‘t Sterre Steegje’.

Volledig scherm Lobke Fennema en Frank Freriksen onthullen 't Sterre Steegje in Raalte © eigen foto

Tijdens een bijeenkomst met buurtbewoners is het naambordje onlangs ceremonieel onthuld door Sterre’s beste vriendin en buurmeisje Lobke Fennema en Frank Freriksen, de vader van Sterre.

Uitgesproken stijl

Sterre was een vrolijke meid, die graag op straat speelde. Bruisend. Uitdagend. Lekker eigenwijs. Stoer. Kledingstijl? Uitgesproken. Ze had een hele eigen stijl. Niet alleen in kleding, maar ook hoe ze in het leven stond. Ze werd maar 8 jaar oud. Sterre overleed in 2007. In 2009 richtte haar vader Frank Freriksen, samen met enkele naasten een stichting op ter nagedachtenis aan Sterre, de Sterre Stichting. Frank en Petra Freriksen vertelden destijds aan De Stentor openhartig over hun dochter. Tranen. Hartverscheurend. Het was een heftige, emotionele bijeenkomst. Zo leerde de wereld Sterre een klein beetje kennen.

‘Ze straalde iets bijzonders uit’

Ze moet een heel bijzonder meisje zijn geweest. Haar vriendinnetje Lobke omschreef dat op haar eigen wijze toen haar maatje was overleden. ,,De wereld kan Sterre helemaal nog niet missen’’, zei ze tegen haar moeder, Ingrid Hilbers, die op haar beurt zei: ,,Ze was een meisje dat vast iets heel speciaals zou hebben gedaan in haar leven. Ze straalde iets bijzonders uit. Ze kon iets gedaan krijgen. Op haar eigen manier. Ik kan het niet uitleggen.’’

Volledig scherm Sterre Freriksen. © eigen foto

En die Sterre werd maar 8 jaar oud, en is inmiddels twaalf jaar van deze aardbodem verdwenen. Maar toch duikt haar naam op een of andere manier steeds weer op. In 2009 verscheen het succesvolle kinderboek: ‘Lisa, het meisje dat prinsesje wil worden’, dat geschreven is door Sterre zelf en haar vader Frank. Het boek heeft een open einde. Sterre overleed voordat het boekje voltooid was. Het verhaal won de wedstrijd van ‘Jij vertelt’ voor het beste authentieke verhaal in Overijssel.

Omdat er zoveel belangstelling voor het boek was richtte Frank, samen met vrienden, de Sterre Stichting op. De Sterre Stichting, te Raalte, is op 30 januari 2009 opgericht ter nagedachtenis aan Sterre. De opbrengst van De Sterre Stichting komt in zijn geheel ten goede aan de verbetering van de behandelwijze van kinderkanker, de opvang van familie van ernstig zieke kinderen en activiteiten die het leven van ernstig zieke kinderen verbeteren en opvrolijken.

Sterre in het nieuws

Allerlei acties volgden. Sterre kwam steeds weer in het nieuws. Het boekje was een inspiratiebron voor voorstellingen in theaters. Zangeres Rosalie Meijer uit Raalte schreef spontaan een lied over en voor Sterre, ‘Stars’. Het lied werd door Rosalie gezongen en met hulp van zanger Erwin Nyhoff en cabaretier Bert Visscher opgenomen. De landelijke première van ‘Stars’ op de Nederlandse Radio was bij radio-dj Rob Stenders. Frank vertelde er, met een brok in zijn keel, het verhaal over Sterre.

Frank en Petra Freriksen en hun zoon Lars dragen het verlies van dochter en zus Sterre kranig met zich mee. Elk jaar vieren de Freriksens feestelijk de verjaardag van Sterre op 30 april. In het verleden vierde de rest van Nederland op die dag Koninginnedag. Toen werd Koninginnedag veranderd in Koningsdag, op 27 april. ,,Sterre krijgt nu die dag voor haarzelf’’, reageerde Frank destijds bij die verandering.