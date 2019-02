Raalter welzijnsorganisatie koppelen vacaturebanken voor maatjes

Maatjes of buddies zijn er in alle soorten en maten. Ze helpen met het leggen van contacten, de Nederlandse taal, administratie of gewoon om er eens uit te zijn. ,,Het is echt niet zo dat maatjes alleen bij ouderen op de koffie komen’’, zegt Henny Zomer. Ze begeleidt de nieuwe website met maatjesvacatures vanuit het Vrijwilligerspunt in Raalte. ,,Veel organisaties hebben al maatjesprojecten en vanaf maandag maken we die vanaf één punt in Raalte toegankelijk.’’

Goed voorbeeld van een maatje is de 18-jarige Eline Mijsters. Ze studeert Social Work en moest voor haar stage maatjes worden. Bij de Vriendendienst vond ze mensen met een psychiatrische achtergrond die contact zochten en met twee van hen is ze nu maatje. ,,Dat had ik uit mezelf nooit gedaan, maar ik ben er nu erg blij mee!’'

Spelletje

Het klikte bij de eerste kennismaking - waarbij ook een begeleider meegaat - meteen en nu komt Eline regelmatig op bezoek. ,,Dan maken we een wandeling of doen een spelletje. Ondertussen praten we over wat hem of haar bezighoudt’’, zegt Eline. Ze is geen hulpverlener en het gaat dan ook niet om de psychiatrische achtergrond of verplichte afspraken. ,,Het is juist de bedoeling dat ze dat juist even vergeten.’’ Haar maatjes weten dat ze dit eigenlijk doet voor school, maar dat is geen probleem, zegt Eline. ,,Ik voel me er zelf soms wel schuldig over, maar zij zijn iedere keer erg blij met mijn komst.’’

Carinova

Anna de Wit is maatje van een 86-jarige dame. ,,Ik was gepensioneerd als zorgverleenster en vond het veel te vroeg om te stoppen.’’ Via-via is ze in het maatjesproject van Carinova gerold en nu vervult ze haar rol met veel plezier. Haar maatje is een alleenstaande vrouw die zichzelf prima kan redden, maar alleen eropuit gaan lukt niet meer. Door af en toe een uurtje samen dingen te ondernemen leeft ze helemaal op. ,,Laatst nam ik haar, en een vriendin van negentig jaar oud, mee naar de bloemist. Daar waren ze al jaren niet geweest!’’

Door het maatjesproject kunnen mensen langer thuis in hun eigen omgeving blijven, zegt De Wit. ,,Het gaat om aandacht en oprechte belangstelling. Mensen moeten weten dat ze gezien worden en nog meetellen.’’ Het voordeel van een maatje is ook dat de familie enigszins ontlast wordt. ,,Vooral als die ver weg woont.’’ De Wit helpt haar maatje tijdens haar bezoek dan ook altijd om een appje te sturen. ,,Het gaat om de kleine dingen.’’