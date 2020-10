Raalter wijnboer wil van oranje rosé af nu oranjejaar in duigen is gevallen

Video Asielzoe­kers met corona naar speciale opvang in Laag Zuthem: ‘Absoluut niet leuk, maar noodzake­lijk’

9:00 Vluchtelingenwerk Nederland is blij dat de gemeente Raalte heeft besloten om ruimte op Park Den Alerdinck in Laag Zuthem beschikbaar te stellen om asielzoekers met corona op te vangen. Die kunnen daar vervolgens in quarantaine gaan. Dat zij dan mogelijk tijdelijk honderden kilometers van hun familie vandaan moeten verblijven, is iets wat in deze situatie dan maar even moet.