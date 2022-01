Raalter zussen Poppe doen alleen nog leuke dingen en openen Smaaksalon: ‘We verkopen wat wij lekker vinden’

In de eerste coronalockdown hakten ze de knoop door. Hun leven moest over een andere boeg. ,,We wilden alleen nog maar leuke dingen doen. En daar is nu dus de Smaaksalon Peper & Poppe uitgerold.’’ Emily Poppe (52) opende samen met haar zus Erna (60) een delicatessenzaak aan De Plas in Raalte.