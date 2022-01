Raalter zussen Poppe gooien leven over andere boeg en openen eigen Smaaksalon: ‘We verkopen dingen die wij lekker vinden’

OPROEP | Hoe ziet quarantai­ne er bij jou thuis uit?

Mede door de besmettelijke(r) omikron-variant leven steeds meer Nederlanders noodgedwongen in quarantaine. Omdat een gezinslid positief is getest of omdat ze zelf ziek zijn van corona. En hoe gaat het dagelijks leven dan verder? De redactie van de Stentor wil graag een beeld krijgen van hoe mensen in Oost-Nederland hun quarantainetijd doorbrengen.

12 januari