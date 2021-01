Raaltese voert actie tegen mondkapjesvervuiling; gemeente haakt aan

Feestdagen zijn voorbij, maar bussen blijven ‘kerst­dienst­re­ge­ling’ rijden

13 januari Hoewel de kerstdagen al een tijdje achter ons liggen, is de zogeheten ‘kerstdienstregeling’ bij de bussen in Gelderland, Overijssel en Flevoland al een tijdje van kracht. En dat blijft voorlopig ook nog zo, laten de vervoerders weten. De oorzaak is de verlengde lockdown als gevolg van het coronavirus.