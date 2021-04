Redt de Randstad de Sallandse dorpsschool? ‘We zien dat er meer gezinnen ‘van buiten’ komen’

Bezoekers met hoge nood wacht in Raalter centrum tot einde van lockdown verlich­ting op Dominees­kamp

6 april Waar zijn de openbare toiletten in Raalte als je hoge nood hebt? Op de Domineeskamp. Na vragen van GemeenteBelangen over beschikbaar openbare toiletten in tijden van lockdowns opent de gemeente Raalte de toiletten op de parkeerplaats vlakbij de Jumbo. Ook komt er een structurele oplossing in de toekomst als de winkels en horeca weer open mogen.