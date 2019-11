Regio Salland in de top bij Ziekenhuizen Top 100

Video Campinghou­der Dik (73) uit Wesepe fel gekant tegen verdubbe­ling van toeristen­be­las­ting in Olst-Wij­he

7 november ,,Dit gaat me te ver’’, zegt campinghouder Dik van Gelder over het voorstel de toeristenbelasting in Olst-Wijhe vanaf 2021 te verdubbelen. Als de gemeenteraad hiermee maandag instemt, gaat het tarief van 0,50 naar 1 euro per persoon per nacht. Dit klinkt alles behalve schokkend, maar volgens de 73-jarige eigenaar van Natuurkampeerterrein de Marsbelte in Wesepe raakt dit gasten wel degelijk in de portemonnee.