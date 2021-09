Regionale filmhuizen zoals die in Raalte en Olst vrezen voortbestaan vanwege dubbele licentiekosten

Video Bezwaar van buren tegen uitbouw heeft ‘onbedoeld’ grote gevolgen: Peter en Brigitta uit Wesepe moeten vijf bouwwerken afbreken

1 september De gemeenten Olst-Wijhe en Deventer mogen Peter en Brigitta Beek uit Wesepe sommeren om hun schuren af te breken, ook al staan ze er al jaren. Dat is het oordeel van de bestuursrechter in Zwolle. Niet alles hoeft plat, maar zeker vijf bouwwerken, inclusief de kapsalon van schoondochter Mariska, zijn door de uitspraak van de rechter een stap dichterbij sloop. ,,Dat is heftig’’, zegt Beek.