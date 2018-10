'Rekening van extra kosten nieuw Tijenraan mag niet naar sporters'

Wijhenaar (49) maakt overstap van miljarden­be­drijf naar Zwols theater

6 oktober Shell, Booking.com, Koninklijke BAM. Rob Zuidema (49) maakt carrière als HR-directeur bij miljardenbedrijven met tienduizenden werknemers. En alles wijst erop dat hij die in die lijn verder zal gaan. Totdat hij in de Stentor leest dat de directeur van de Zwolse Theaters plotseling is opgestapt. Dan gaat er een knop om.