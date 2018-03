Restzetel redt PvdA in Raalte

De PvdA kreeg het gisteravond zwaar te verduren. In verschillende gemeenten halveerde het aantal zetels, soms zelfs meer dan dat. De voortekenen voor het enige PvdA-raadslid in Raalte waren dus slecht. ,,Tot half elf lagen we goed op koers”, zegt Van der Wilt. ,,Toen was het aantal kiezers dat voor ons had gestemd nog ongeveer gelijk als vier jaar eerder.”

Penibel

Hoe later op de avond het werd, hoe meer penibel de situatie voor zijn partij. ,,Er kwamen uitslagen van stembureaus waar we het slecht hadden gedaan. Met nog zes resultaten van bureaus te gaan, moesten we nog honderden stemmen halen. Er was geen paniek, maar er waren wel zorgen…”