Ribs & Blues in Raalte gooit het dit jaar over andere boeg

Anna (15) is kritiek op boerenle­ven zat: Denk een keer extra na als je wat negatiefs wilt zeggen

4 juni De 15-jarige Anna Grotentraast uit Heeten is alle negativiteit over het werk van haar ouders op de boerderij zat. Met een rake column die ze voor een schoolopdracht schreef, geeft ze een inkijkje in de harde werkelijkheid van het boerenleven: ‘Van alle liefde, zweet, tranen en bloed die in het bedrijf zitten, ziet de burger niets.’ Ze kreeg een stortvloed aan reacties.