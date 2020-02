Ribs & Blues Raalte ontvouwt compleet programma: ‘Vereerd door komst Vera en Vandenberg’

Nu alle acts bevestigd zijn, heeft de organisatie van Ribs & Blues het festivalprogramma naar buiten gebracht. Het gratis festival komt traditiegetrouw tijdens weer tijdens Pinksteren naar het centrum van Raalte toe. Al ruim twee decennia is het blues- en rootsfestival een begrip in Raalte. Jan Doppen van Ribs & Blues is enorm tevreden. ,,Erkenning dat deze artiesten naar Raalte komen.”

Het festivalterrein op de Domineeskamp wordt tijdens Pinksteren weer volledig omgevormd tot het walhalla van de blues- en rootsmuziek. Ieder jaar weer groeit het festival beetje bij beetje, volgens organisator Jan Doppen. ,,Het is allang geen regionaal festival meer. De waardering voor een festival in dit genre is groot. Bezoekers komen van heinde en verre.”

‘Monsterhit’

Vorig jaar stapte het festival volledig over naar een gratis festival. De zondag en maandag waren sowieso al gratis, maar ook de zaterdag - waar meer mainstream muziek te horen is - werd gratis. Een probeersel die goed uitpakte. Dit jaar gaat dat weer gebeuren. ,,We willen absoluut niet meer meedoen in de wedloop van de grote bedragen voor wereldnamen. We zijn een uniek festival en doen waar we goed in zijn. Dat is dit programma voorschotelen aan het publiek.”

En het publiek krijgt met Danny Vera een grote artiest te zien. ,,Hij past helemaal in ons straatje. Iemand die perfect bij ons festival past. En dan scoort hij nu ook zo'n monsterhit.” Danny Vera scoorde met zijn hit Roller Coaster’ Zo stormde afgelopen jaar het nummer op plek vier van de Top2000 binnen.

Eervol

Over drie dagen uitgesmeerd komen 24 acts naar Raalte toe. Naast Danny Vera komen er vele bands, acts en artiesten uit Engeland, Amerika en Canada overvliegen. Zondag treedt onder meer The BB King Blues Band uit Amerika op. Op tweede pinksterdag is het podium voor onder meer voor Sass Jordan uit Canada en Catfish uit Engeland.