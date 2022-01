Ribs & Blues staakte jacht op topartiesten, maar haalt wél Paul Carrack naar Raalte: ‘Deze buitenkans konden we niet laten glippen’

Carrack werkte onder andere samen met Sting, Phil Collins, Rod Stewart, Eagles en Tom Jones. De Brit is waarschijnlijk het bekendst van de hit The Living Years, die hij eind jaren tachtig scoorde met Mike and The Mechanics. Dat is de band van oud-Genesisgitarist Mike Rutherford. Met de singles als I Need You en Don’t Shed A Tear scoorde Carrack solohits in Nederland.