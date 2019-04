Ribs & Blues festival in Raalte bevestigt nieuwe namen

Enthousiast

Voorzitter Ton Groot Beumer van Ribs & Blues is zeer enthousiast over het programma. ,,We doen waar we goed in zijn, roots -en blues gerelateerde topacts neerzetten in een fantastische entourage met een unieke sfeer. En dat helemaal gratis. We steken weloverwogen onze nek uit, het is niet zonder risico, maar we hebben er alle vertrouwen in dat onze bezoekers dit gaan waarderen met een hoge opkomst.”