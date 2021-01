Richard heeft genoeg handtekeningen voor herdenkingsmonument in Tel Aviv; Israël werkt nog niet mee

video Politie kneep bij jaarwisse­ling in Staphorst oogje dicht, elders in regio wel feestjes beëindigd

6 januari De politie heeft tijdens oud en nieuw in Staphorst niet opgetreden tegen een grote groep jongeren om escalatie te voorkomen, terwijl elders wel feestjes werden beëindigd. ,,We hebben steeds de afweging gemaakt hoe we de openbare orde konden bewaken’’, zegt districtschef Ramon Arnhem van politie IJsselland.