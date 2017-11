'Rijkswaterstaat houdt cruciale informatie over N35 zo lang mogelijk achter'

Eenrichtingsverkeer

Meepraatsessies en informatiebijeenkomsten ten spijt, Rijkswaterstaat krijgt vooral de schuld. ,,Het is eenrichtingsverkeer bij RWS'', zegt Nico Dijkman van PB Mariënheem. ,,Wij zitten straks met de gebakken peren. We moeten steeds zeuren om informatie en die krijgen we niet of mondjesmaat. Het kostenplaatje bijvoorbeeld, ontbreekt. Krijgen we niks over te horen. Zo kunnen we toch niet meedenken.”