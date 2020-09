Riskante situatie op N35 na treinaanrijding bij Mariënheem, verkeer slalomt tussen gesloten spoorbomen door

Straks op de fiets door virtueel Raalte uit de jaren 70, met dank aan Geert Hannink

14 september Met 150 gedigitaliseerde dia’s van Raalter straten in de jaren 70 wanen de bewoners van Swaenewoerd zich straks al fietsend terug in de tijd. Geert Hannink won met zijn fotoserie een bijzondere fiets die komt te staan in het ouderencomplex in Raalte.