Rit met oldtimers in Olst uitgebouwd tot festival: ‘Ook met kleding en muziek van vroeger’

Ga de zolder maar op, op zoek naar die trenchcoat van toen, dat minirokje of dat spijkerjasje. De fifties, sixties en seventies gaan er in alle opzichten van afspatten in Olst op 18 september. Dat is de dag dat de welbekende IJsselrit door de Sallandse heuvels trekt. Dat is al jaren een leuk onderdeel van het Olsterfeest. Maar het was ook niet meer dan dat. Tot nu.