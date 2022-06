Rob Telgenkamp over bijna een kwart eeuw Ribs & Blues in Raalte: ‘Ik kan niet zorgeloos genieten’

Velp en Overloon hebben ervaring met asielzoe­kers die Lemeler­veld kan verwachten: ‘Emmer met tolerantie is leeg’

Het wordt snel duidelijk of het COA daadwerkelijk minderjarige asielzoekers in voormalig restaurant De Lantaren in Lemelerveld wil opvangen. Dat heeft burgemeester Erica van Lente de lokale politiek laten weten. In Velp, Bronckhorst en Duiven gaat het op een vergelijkbare locatie met soortgelijke jongeren goed, weet ze. In Overloon niet, daar smeekte de bevolking om sluiting.

30 mei