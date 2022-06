Rockband schiet Tivoli in Raalte te hulp, benefietconcert moet het café overeind houden

Na jaren van discussie verbiedt Raalte gebruik bestrij­dings­mid­del glyfosaat in pachtcon­trac­ten

Olst-Wijhe was al een tijdje overstag, maar nu is de volgende gemeente in Salland ook om. Raalte verbiedt het gebruik van glyfosaat op gronden die zij verpacht. In de praktijk betekent het dat het bestrijdingsmiddel glyfosaat in de toekomst bij nieuwe pachtcontracten niet wordt toegestaan. ,,Het is misschien een kleine stap, maar het heeft een grote symbolische waarde’’, zegt Niels Folgers (D66).

23 juni