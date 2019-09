Rocktrio Black Monsoon wil in zeven dagen Zuid-Engeland veroveren

De grotendeels Sallandse grunge-noiseband Black Monsoon gaat voor een buitenlands avontuur. In november doen zangeres/gitariste Jacquelien Kwast uit Olst, drumster Marjolijn Dokter uit Deventer en Teun Guichelaar (gitaar/zang) uit Utrecht zeven optredens in zeven dagen in Zuid-Engeland. Britse muziekliefhebbers kunnen het trio onder meer in Brighton en Londen live aan het werk zien.

Een overzeese tour is bijzonder voor een band die tot op heden alleen een paar singles en in 2018 een mini-album (ep) uitbracht. Frontvrouw ‘Jacky’ Kwast is het hiermee eens: ,,Iedereen zei tegen ons begin niet aan een Engelse tour. Dat is bijna niet haalbaar, maar we zijn eigenwijs in het diepe gesprongen. Eerst hebben we contacten gelegd en dat ging vanaf het begin best goed.”

Trots

Het Britse HX Records wilde Black Monsoon graag op een promo 10-inch en online-music community Civil War London zette de band in de spotlights. Kwast: ,,Na heel hard werken is de tour nu rond. Ik ben hartstikke trots dat het gelukt is.” Volgens haar is er in Engeland en ook in de VS wel animo voor de muziekstijl van Black Monsoon. ,,Dat zien we bijvoorbeeld aan luisteraars van onze nummers op Spotify. We willen op termijn ook gaan optreden in Duitsland en België.”

Voordat de naar een regel uit de PJ Harvey-song Meet Ze Monsta vernoemde band in november naar de UK vertrekt, is het drietal te zien tijdens de Popronde in Nederland. De band is verkozen als ‘NMTH-talent’ door muziek-platform Never Mind the Hype en is reeds geboekt voor optredens in Nijmegen, Delft en Almelo.