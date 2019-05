Roelofsen Carrosseriebouw blijft in Raalte

Roelofsen is vooral een bekende naam in de paardensport. Maar ook andere carrosseriebouw, servicetrucks en trucks voor de schaats- en motorsport worden bij het bedrijf uit Raalte gemaakt. Vaak met een Volvo, Mercedes, Scania, Renault Master of MAN als basis.

Directeur en eigenaar Jonny Roelofsen heeft nu 2,2 hectare grond op bedrijventerrein De Zegge VII gekocht om een volgende stap te kunnen zetten. En in Raalte te kunnen blijven. Bij Roelofsen werken ongeveer 85 medewerkers. Een groot deel daarvan komt ook uit Raalte. ,,Voor ons stond dan ook vast dat we als bedrijf in Raalte zouden blijven”, laat Roelofsen weten. ,,Onze nieuwe locatie op De Zegge VII biedt voldoende ruimte voor de toekomst. Zo hebben we onder meer plannen voor een truckwash voor onze eigen vrachtwagens. Deze worden nu nog handmatig schoongemaakt.”

Het grootste gedeelte van de trucks van Roelofsen wordt gebouwd voor klanten in de paardensport. ,,Deze klanten bevinden zich in heel Europa en soms daarbuiten. De nieuwe locatie op De Zegge VII biedt voldoende ruimte om hen nu en in de toekomst optimaal te kunnen bedienen.”

