Roep om extra parkeerplaatsen gehoord: in de hele gemeente Raalte komen oplossingen

Bezwaarma­kers boos over start werk aan fietstun­nel Olst: ‘Raad van State moet zaak nog behandelen’

Nu al starten met werkzaamheden voor de aanleg van de fietstunnel aan de Ter Stegestraat in Olst is voorbarig. Dat vinden de bezwaarmakers tegen de plannen. Er moet immers nog een uitspraak komen van de Raad van State. „Het is niet netjes van de gemeente om nu al allerlei werkzaamheden uit te gaan voeren”, zegt Oscar Langeveld, één van de bezwaarmakers.

17 december