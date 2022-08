Rohda Raalte en Heino treffen elkaar in de vierde divisie: zo dichtbij, maar toch zo verschillend

Voedsel­bank Raalte begint aan nieuwbouw­droom: ‘Wij en onze cliënten gaan er flink op vooruit’

Het hoge woord is eruit. De bouw van de nieuwe Voedselbank-locatie in Raalte begint. De tekeningen liggen klaar en in september zijn de eerste werkzaamheden te zien op het MBI-terrein. Daarmee gaat een droom in vervulling voor de Voedselbank, die zo kosten kan drukken, meer ruimte krijgt en cliënten veel beter kan helpen met een nieuw concept. ,,In het nieuwe pand doen mensen boodschappen, in plaats van een pakket ontvangen.’’

18 augustus