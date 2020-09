Ron Gravendeel uit Olst fietst 2300 kilometer voor broer met spierziekte ALS. ‘Verschrikkelijk om je broertje zo te zien’

Carnaval in Raalte op losse schroeven: optochten ‘onmogelijk’ en streep door opening seizoen

4 september Het carnavalsfeest in de regio Raalte wordt tijdens de komende editie sterk uitgekleed. De verenigingen zijn het erover eens dat een optocht organiseren in deze tijd een onmogelijke opgave is, waar volgende week een definitief besluit over valt. Wel staat al vast dat de verenigingen geen prins aanwijzen en een streep zetten door de start van het carnavalsseizoen op de Elfde van de Elfde.