Ron Vermaning stopt na 18 jaar in Olst: ‘Laatste jaar was ik geen supermarktmanager maar politieagent’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Riskeer je als gast een boete als je straks op een ‘illegaal’ terras gaat zitten?

10:33 Voor veel horecaondernemers is de maat vol. In liefst 65 regio’s zijn zij van plan om op dinsdag 2 maart de terrassen te openen. Of het nu mag of niet. Maar wat als jij een drankje op een terras ‘wil doen’ dat eigenlijk niet open mag? Riskeer je dan een boete?