RTV Raalte en Airplay Media samen onder nieuwe naam

Het ging RTV Raalte de afgelopen jaren niet voor de wind. Tal van bestuurswisselingen, een slecht imago en weinig vrijwilligers teisterden de lokale omroep. Ondanks die 'onrust' kreeg de RTV onlangs het mandaat van de gemeente Raalte om de komende vijf jaar lokale omroep te zijn. Het betekent dat de omroep opnieuw jaarlijks ruim 20.000 euro van het Rijk krijgt om lokaal nieuws te brengen op tv, radio en online.

Nieuwe naam

Om definitief af te rekenen met het verleden start RTV Raalte samen met de lokale omroep Airplay Media Stichting uit Olst-Wijhe een hernieuwde samenwerking. Onder een nieuwe naam nog bekend te maken hopen de omroepen op nieuw elan.

Het programmabeleidsbepalende orgaan (PBO) dat de omroep moet controleren op kwaliteit geeft toe dat vooral op het gebied van televisie niet is voldaan aan de eisen. ,,Wij erkennen dat we het afgelopen jaar niet hebben gebracht wat we wilden brengen", reageert Richard Ardesch, dit voorjaar aangetreden als nieuwe voorzitter. ,,Het was even spannend of we de gevraagde bekostiging voor de komende jaren zouden krijgen, dat is namelijk essentieel om het voortbestaan te garanderen." Het is de reden dat de omroep het afgelopen jaar niet heeft geïnvesteerd. ,,Nu we groen licht kregen van de gemeente kunnen we werken aan de toekomst.''

Niet blij

Een aantal oud-medewerkers heeft de omroep de afgelopen maanden verlaten. ,,Zij waren niet blij met de aanstaande samenwerking dus dan is het aan hen om te vertrekken."

Om de omroep toekomstbestendig te maken gaat RTV Raalte intensief samenwerken met het naburige Airplay Media Stichting. Voorzitter Ardesh benadrukt dat het geen fusie is. ,,In de toekomst is dat bespreekbaar, maar we willen eerst aan elkaar wennen." Er blijven twee studio's bestaan in Raalte en Wijhe. ,,Wel gaan we onze gezamenlijke tv-zender beter benutten en stappen we over op één radioprogrammering."

Impact

Voorzitter Marcel Middelveld van Airplay Media geeft toe dat een naamsverandering hem aan het hart gaat. ,,Twintig jaar geleden bedachten we de naam, dus dit heeft wel impact." Ardesch voegt toe dat een nieuwe naam onvermijdelijk is. ,,We willen op professioneel vlak slagen maken. Zie het als een nieuwe start."