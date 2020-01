Rust en sereniteit heersen in yogaschool Raalte

De grootste yogaschool in de regio staat in Raalte. Dat weet eigenaresse Ellen van Lint zeker. En dan praten we over een school waar yogalessen in de puurste vorm worden gegeven, een echte yogasfeer hangt en de yogi’s omringd zijn met rust en sereniteit. Dus niet over een lesje met dertig man in de sportschool waar zweetlucht, harde bijgeluiden en de kilheid overheersen of, wat kleinschaliger, bij iemand in een verbouwde hobbyschuur. Hoewel er ook daar niet veel van in de regio zijn.