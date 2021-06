Saamhorigheid levert prachtige tussenstand op

Wethouder Herman Engberink van Olst-Wij­he geopereerd na infectie: ‘Wij hopen vooral dat hij weer helemaal opknapt’

16 juni Wethouder Herman Engberink van de gemeente Olst-Wijhe is voor langere tijd afwezig in verband met ziekte. Hij is succesvol geopereerd aan een bacteriële infectie. Dat meldt de gemeente Olst-Wijhe.