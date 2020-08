Salland beleeft een extreem rustige zomer met woninginbraken

Nul woninginbraken deze maand (stand gisteren) en in juli sloegen criminelen ook al nauwelijks toe (4) in Salland. Alhoewel elke inbraak er een te veel blijft, meldt politiechef Gert Telman. ,,Tijdens de coronalockdown zagen we eerder bijzonder weinig inbraken”, zegt Telman. ,,Dat was eenvoudig te verklaren. Veel mensen werkten of zaten thuis, dat is voor inbrekers niet aantrekkelijk.”