Salland weert roetveegpiet uit praktisch én traditioneel oogpunt

Tegenslag voor project Noordmans­hoek in Wijhe

6:00 Stichting De Noordmanshoek weet nog niet of zij kan rekenen op extra ambtelijke ondersteuning om tot een volwaardig landschapsplan voor de Noordmanshoek in Wijhe te komen. De gemeenteraad van Olst-Wijhe besloot gisteravond dat het voorstel om hiervoor ruim 123.000 euro beschikbaar te stellen nog niet besluitrijp was.