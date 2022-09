Sallandse boeren krijgen snel bezoek van waarnemend burgemeester Van Mastrigt: ‘Wil weten wat er speelt’

Verborgen parel + video Spanje of Frankrijk? Voor een bedevaart kan je ook gewoon naar Luttenberg: ‘Goed zoeken’

Fietsen over de Slinger van Salland, een bezoekje brengen aan museum de Fundatie of met je kinderen naar de Flierefluiter. Het zijn toeristische trekpleisters in Salland, maar ook uitjes die menig inwoner zelf heeft beleefd. Wat veel minder mensen weten is dat de regio een soort van bedevaartsoord huisvest. ,,Veel fietsers verbazen zich wat ze ineens zien.’’

3 september