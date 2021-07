Sallandse boeren lanceren Boerenkracht Route: ‘Wij willen het verhaal van de boeren naar de burger brengen’

Pontbaas Olst en Wijhe houdt waterstand IJssel scherp in de gaten: ‘In de zomer heb je vlug water’

16 juli Pontbaas Hendrik Schuitema houdt er rekening mee dat het Wijheseveer over een paar dagen uit de vaart gehaald moet worden vanwege het stijgende water van de IJssel. Voor het Olsterveer heeft hij goede hoop dat het niet nodig is. ,,Het hoge water is wat moeilijker te voorspellen dan in de winter, maar de uiterwaarden staan nu nog droog.’’